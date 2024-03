Mielipiteet

Kirjoittajien mielestä alkoholipoliittista keskustelua käydään kuin lapsia ei olisi olemassakaan. Kuvituskuva. Kuva: Miika Manninen / Arkisto

Lukijan mielipide: Lapsille alkoholin vapauttamisesta on pelkkää haittaa

Elina Pekkarinen, Kim Kannussaari Kainuun Sanomat

Monella on lapsuusmuistoja humalaisista aikuisista, ja useilla niihin liittyy ahdistusta. Lapsen näkökulmasta vähäinenkin humaltuminen muuttaa aikuisen käyttäytymistä.

Liiallinen alkoholinkäyttö uhkaa aina lapsen perusturvallisuutta.

Suomessa noin 70 000 lasta elää perheessä, jossa vähintään toisella vanhemmalla on vakava päihdeongelma.

Alkoholi kytkeytyy vahvasti perheiden heikkoon taloustilanteeseen, väkivaltaan, tapaturmiin ja syrjäytymiseen.

Viime aikoina Suomea järkyttäneistä lapsiin kohdistuneista tai lasten tekemistä väkivallanteoista lähes jokainen on tehty päihtyneenä.

Jatkossa kotoa ei tarvitse ryhdistäytyä Alkoon tai edes kioskille.

Hallitus on esittänyt muutoksia alkoholilakiin helpottaakseen alkoholin saatavuutta.

Hallituksen tavoitteena on siirtää 8 prosenttisia alkoholijuomia 370 Alkon myymälästä yli 5 000 vähittäiskauppaan. Samalla kaavaillaan alkoholin kotiinkuljetuksen sallimista.

Alkoholin varjostamissa perheissä muutos merkitsee yhä vaivattomampaa juomista vanhemmille. Jatkossa kotoa ei tarvitse ryhdistäytyä Alkoon tai edes kioskille.

Suomessa alkoholin ongelmakäyttö on yleistä sukupuolesta riippumatta. Raskauksien kannalta erityisen haitallista on naisten juominen, joka on 40 vuodessa kuusinkertaistunut.

Noin kuusi prosenttia äideistä on päihderiippuvaisia ja vuosittain syntyy satoja alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia. Alkoholi voi aiheuttaa lapselle pysyvän ja vakavan vammaisuuden eli FAS-syndrooman.

Lievempiä, kuten käytös- ja tarkkaavaisuushäiriöinä ilmeneviä, alkoholivaurioita arvioidaan olevan sadoilla vuosittain.

Alkoholipoliittista keskustelua käydään kuin lapsia ei olisi olemassakaan.

Alkoholiongelmat kuormittavat lisää jo kriisiytynyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Etenkin lastensuojelun tarve tulee kalliiksi.

Pitkäkestoisten huostaanottojen taustalla vanhempien alkoholiongelmat ovat merkittävässä roolissa.

Hallitusohjelman tavoitteena on rakentaa lapsimyönteisyyttä. Alkoholipoliittista keskustelua käydään kuin lapsia ei olisi olemassakaan. Toistaiseksi ei ole esitetty yhtään puheenvuoroa, joka puoltaisi alkoholin vapauttamista lasten ja nuorten näkökulmasta.

Uudistusten lapsivaikutusten arvioinnit loistavat poissaolollaan.

Alkoholipolitiikan tärkeimpiä tavoitteita tulee olla lasten ja nuorten suojeleminen alkoholihaitoilta.

Lasten kannalta hallituksen kaavailemista muutoksista on pelkkää haittaa.

Vaikuttamalla alkoholin hintaan ja saatavuuteen alkoholihaittoja voidaan ehkäistä – tai aiheuttaa – tehokkaasti.

Elina Pekkarinen on lapsiasiavaltuutettu ja Kim Kannussaari koordinaatioyksikön päällikkö Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkostossa.