Mielipiteet

Lukijan mielipide: Lypsävää lehmää ei kannata syödä

Tapio Lipsonen Kainuun Sanomat

Jokaisen puolueen edustajalle annettiin lehmä.

Sen perusteella, mitä he tekivät lehmälle, piti arvata, minkä puolueen jäsen kukin oli.

Otan kaksi esimerkkiä. Puolueen jäsen teurasti lehmän ja söi suihinsa, mikä puolue? Jäsen vei lehmän astutettavaksi, mikä puolue?

Kuhmon kaupungilla on 25 miljoonaa euroa rahoitusarvopapereissa, mikä on hienoa. Tuotto vaihtelee vuosittain. Välillä tulee tappiota välillä voittoa.

Keskimääräisesti pitkällä aikavälillä voitto on noin 8 prosenttia vuodessa. On turvallista, että yhteisiä varoja sijoitetaan laajasti hajautetusti. Näin on kaupunki tehnyt.

Pörssi toistaa itseään aina aika-ajoin romahtamalla kymmeniä prosentteja päivässä maailmalla tapahtuvien katastrofien seurauksena. Sellaisia ovat olleet mm. Lehman Brothers, WTC-isku New Yorkiin, koronapandemia ja Putinin hyökkäys Ukrainaan.

Ihmiset myyvät paniikissa osakkeitaan kymmenien prosenttien tappiolla, pörssi romahtaa.

Nuo päivät ovat parhaita osakkeiden ostopäiviä, sillä vuoden kuluttua pörssi on toipunut ennalleen, eli romahduksesta osakkeita ostaneet ovat tehneet jopa 50-100 prosentin voiton vuodessa.

Teen ehdotuksen Kuhmon kaupungille, vaikka laki tosin saattaa kieltää kaupunkia tekemästä seuraavanlaista sijoitusta.

Kaupunki sijoittaa viisi miljoonaa siten, että raha on nopeasti käytettävissä katastrofin jälkeisinä päivinä osakkeiden ostoon. Aikaisempien katastrofien tapaan tämä sijoitettu viisi miljoonaa on vuoden päästä seitsemän miljoonaa, kyllä.

Huhu kertoo minulle, että tämä suuri summa 25 miljoonaa on tullut kaupungille sähköyhtiön myynnistä.

On tärkeää, että sitä ei kuluteta, vaan sijoitetaan ja voittoja käytetään kaupungin tarpeisiin.

Niin pörssissä kuin sodassakaan ei saa jäädä tuleen makaamaan. Sijoituksia tulee seurata ja päivittää. Lypsävää lehmää ei kannata syödä.

Tapio Lipsonen

varavaltuutettu (ps.)

Kuhmo