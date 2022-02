Lukijan mielipide: Me olemme jo yöjunassa

Meille, jotka ehdimme aikanaan tottua siihen, että Kainuu on työttömyysmaakunta, nykyinen tilanne on sokeeraava: Kainuussa on työvoimapula. Jos kysymyksessä olisi tilapäinen ilmiö, huoli ei olisi niin suuri. Väestön koko ajan vähentyessä ongelma alkaa vakavalla tavalla murentaa alueen talouden perusteita.

Yritykset ja organisaatiot, jotka tarvitsevat työvoimaa, joko osaavaa tai vähemmän osaavaa, joutuvat reagoimaan siihen lopettamalla toimintansa tai siirtämällä sen muualle. Sen jälkeen ollaan entistä pahemmassa jamassa. Ei hyvältä näytä. Siihen, mitä pitemmällä tähtäimellä pitäisi tehdä, palataan joskus myöhemmin.

Tässä tilanteessa on sanottava etenkin työkykykyisille nuorille, että hakekaa työtä, menkää yrityksiin ja kertokaa, mitä osaatte ja mitä haluatte oppia lisää. Jos ei ole riittävää koulutusta, menkää koulutukseen ja hankkikaa itsellenne ammatti. Älkää rakentako elämäänne sen varaan, että Kela pitää teistä huolen hamaan hautaan saakka. Siis, ei siten kuin seuraavassa tapahtuu.

Suomessa on tällä hetkellä yli kymmenen tuhatta nuorta, joille maksetaan takuueläkkeen suuruista nuorten kuntoutusrahaa. Esimerkiksi koulutuksensa keskeyttänyt nuori voi saada sitä jo 16 vuotta täytettyään, siis heti sen jälkeen, kun lapsilisän maksu loppuu.

"Kela-palvelus" jatkuu näin saumattomasti. Eikö niitä ongelmia, joita tällaisella tuella muka hoidetaan, voitaisi ratkaista muuten ja tehokkaammin? Mutta tiesittekö, mikä hallitus laittoi tämän hölmöilyn alulle?

Maakunnan edunvalvojien ja kansanedustajien puheenvuoroja seuratessa herättää ihmetystä se, millaisella innolla ja prioriteetilla Kainuuseen puuhataan yöjunaa. Se kertoo hätkähdyttävällä tavalla maakunnan tavoitetasosta ja takertumisesta oljenkorsiin.

Mutta edunvalvojilla pitää tietenkin olla kärkihankkeensa, joita näkyvästi ajaa. Ja pitäähän heidän, jos lennot puuttuvat, olla yöjunamatkan jälkeen vireässä kunnossa, kun saapuvat pääkaupunkiin etujamme ajamaan.

Joskus kannattaa olla tarkkana sen suhteen, mitä kiihkeästi tavoittelee. Tavoite voi toteutua mutta ei ehkä juuri halutulla tavalla.

Minusta me kainuulaiset olemme jo tulevaisuutta ajatellen yöjunassa, ja mikä pahinta, juna ei liiku.

Ismo Heikkinen

Kajaani