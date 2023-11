Mielipiteet

Lukijan mielipide: Ovatko suurituloiset verotuksen vapaamatkustajia?

Kainuun Sanomat

Tuloluokassa 14 000 euroa kuukaudessa tienaava maksaa palkastaan ensi vuonna veroa 6 720 euroa kuukaudessa.

Suomessa suurituloiset todella maksavat veroja, jotta hyvinvointivaltion heikommat saa tukea. Veronmaksajien keskusliiton julkaisun mukaan palkansaajien vero kevenee 2024. Taulukko lähtee 1600 euron kuukausituloista ja tuo pientä lisätuloa palkansaajille kaikissa tuloluokissa.

Kateutta kylvävät poliitikot viisasteleva suurituloisten verohelpotuksista. Todellisuudessa he ovat itse kasvattaneet pysyviä menoja. He ovat päättäneet velasta, kasvattanee hallintoa, byrokratiaa ja suurta palkalla saavien määrää. Poliitikkojen hallinnoima julkisen sektori on vahvasti velkaantunut jo vuodesta 2009 alkaen.

Missä ovat etuja jakavien poliitikkojen ja miljoonan vuosituloja keräävien ay-johtajien huolet silloin, kun päätösten menoja rahoitetaan voimakkaasti kasvavalla velalla? Heitä ei huoleta miten velat maksetaan. Ei valtion ja kuntien velkaantuminen. Ei kasvavat korot, eivätkä leipäjonot!

Kipeästi käy etenkin heille, jotka ovat sokeasti luottaneet politiikkojen ilmaisiin velkarahapuheisiin ja valtion kasvavaan rahanjakoon.

Suomen pankin ja pankkien holtittoman rahapolitiikan seurauksena ajauduttiin kotitekoiseen syvään lamaan vuonna 1990. Laman alussa havahduttiin todellisuuteen, ettei ilmaisia lounaita ole olemassa.

Silloin katukuvaan tulivat leipäjonot. Niiden tarvetta ei yksikään hallitus ja ay-liitot edun ajajina yhdessä ole halunneet, kiinnostuneet tai kyenneet 33 vuoden aikana lopettamaan. Monen ihmisen elämä päättyi tuohon aikaan ennen aikojaan. En ikinä unohda, kun ahkerimmat pistettiin kyykkyyn ja poliitikot pesivät kätensä.

Äänestäjä, älä usko 2020-luvullakaan talousasioissa satuihin!

Vastuullisen demokratian päätöksenteon lähtökohta pitää olla, että menot sopeutetaan tuloihin. Silloin kakun jaosta vääntö on aitoa demokratiaa. Vuosina 2011-2017 toimin Kajaanin kaupunginhallituksessa. Koin, ettei vastuu talouden tasapainosta ollut yhteinen. Osa hallituksen jäsenistä jauhoi omaa agendaansa menoista välittämättä.

Maassa on noin 230 000 työtöntä ja osa kansanedustajat riitelee etuisuuksista.

Meitä kansalaisia valistetaan, että Suomi tarvitsee suuret määrät ulkomaista työvoimaa täyttämään avoimena olevia työpaikat. Poliitikkojen olisi järkevää miettiä, miten terveet ihmiset saadaan koulutettua, jotta he viihtyvät töissä, ahkerina ja eri ammateissa toimivina ammattilaisina. Vastuu yritysten ja julkisen sektorin menestymiseen on yhteinen. Töissään ahkerat ihmiset ovat hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus ja siitä pitää palkita.

Velkarahalla etuisuuksia jakavien poliitikkojen on muutettava asennettaan, vapaamatkustajat eivät tuo yhteiskuntaan hyvinvointia. Helsingin ay-johtajat eivät tunne paikallisen yritystoiminnan todellisuutta.

Toimin aikoinani kymmenen vuotta työpaikkani luottamusmiehenä. Emme olleet päivääkään lakossa tai marssineet ulos töistä. Tiesimme yrityksen tilauskannan ja työvoiman tarpeen, asiat ratkaistiin puhumalla.

Meillä ansiosidonnainen työttömyyskorvaus ja sairauspäivärahat eivät olleet saavutettu etu! Ne olivat mahdollisen työttömyysjakson ja todellisen sairastumisen turva.

Jos olisin julkisen sektorin suoritusportaan palkkalistoilla, olisin äärimmäisen huolissani velan määrästä ja kasvusta sekä poliitikkojen osaamisen ja vastuunkannon tasosta talousasioissa.

Toivo Kyllönen

Kajaani