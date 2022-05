Lukijan mielipide: Poliitikot lupaavat, puhuvat ja selittävät

Oppositiossa nykyiset hallituspuolueet lupasivat korjata julkisen sektorin asiat kuntoon. Oppositiossa rahaa tuntui riittävän kaikkeen mahdolliseen, aivan sama tilanne on nyt oppositiossa Perussuomalaisilla.

Lupaukset olivat hämmästyttävällä tasolla, on keksitty rahalähde joka ei kuivu. Nyt elämme mielikuvassa, velka on tie vaurastumiseen.

Erääntyvä velat maksetaan uudella velalla. Velan kasvun ihanuutta jatketaan, eikä korkojen nousukaan huoleta. Poliitikot käyttäytyvät samoin kuin velkakierteeseen ajautuneet kansalainen, otetaan velan päälle velkaa ja saman aikaan kasvatetaan pysyviä menoja.

Poliitikkojen mukaan säästöt olisivat syynä perustehtävien hoidon ongelmiin.

Jatkuvan säästämisen ei ole julkisen sektorin suuri asia, se on pikemminkin illuusio.

Poliitikot paisuttavat menoja lupauksillaan ja sokaistuneina vallastaan. Heidän mielestään hyvinvointivaltion taloudellinen kantokyky on vahva ja velkaa voi ottaa huoletta. Halutaan kasvattaa ja paisuttaa kokonaisuudessaan julkista sektoria. Järkevää kohdentamista ei ole ollut enää vuosikymmeniin. Julkisen sektorin sisällä on jatkuva taistelu määrärahoista.

Valtion ja kuntien menoja kasvattaminen on poliitikkojen vastuuttomuutta, populismia ja todellinen ongelma. Ajatus, että tulevat ikäluokat hoitakoot aikanaan velat ja talouden tasapainoon, on mitä suurinta ahneutta ja vastenmielinen illuusio. Poliitikot Suomessa toimivat, niin kun hullumies Huittisissa. Tarinan mukaa huittislainen teki kovasti työtä, mutta söi enemmän kun tienasi.

Velan kasvattajat jakavat pysyvästi enemmän, mihin olisi varaa.

Valtion velka on noin 136 miljardia ja hallituksen linjausten mukaan velka kasvaa 2023 -26 noin 7 miljardia (7000 miljoonaa) vuosittain. Kuntien ja kuntayhtymien velat ovat lisäksi voimakkaasti kasvaneet.

Hölmöläisten kakkujako, saajien määrää kasvatetaan ja tärkeimmistä, siis perustehtävien määrärahoista, säästetään.

Velan kasvun tuoma hyvinvoinninharha loppuu aikanaan - ahdinkoon joutuvat pienituloisimmat kansalaiset.

Kajaanissa velan kasvattajien riemu repesi vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen, nyt näyttää riemu muuttuvan krapulaan.

Pitäisi muistaa, että yllättäviä asioita tulee, ja ne on hoidettava. Tällä hallituskaudella suuria asioita on tullut ja ne on hoidettu lisävelalla.

Toivo Kyllönen

avoimen demokratian kannattaja

Kajaani