Lukijan mielipide: Puolustusvoimat huolehtii turvallisuudesta joukkojen siirtämisessä

Kainuun prikaatin taisteluharjoituksessa tapahtui viime viikolla valitettava liikenneonnettomuus. Tarja Heikkinen kirjoitti aiheesta mielipidekirjoituksen ( KS 8.12.)

Jokainen liikenneonnettomuus on aina yksittäinen tapaus, joka voi johtua monestakin eri syystä ja se voi tapahtua kenelle tahansa.

Onneksi tässä tapauksessa selvittiin ilmeisesti vähin vahingoin. Puolustusvoimien syyttäminen yksiselitteisesti tapauksessa on epäasiallista.

Ymmärrän kyllä omaisten huolen. Olen itse palvellut Puolustusvoimissa upseerina lähes 30 vuotta pääosin tykistöaselajissa, jossa miehistön siirtäminen tapahtuu pääsääntöisesti maastokuorma-autoilla. Sinä aikana on tapahtunut yksi vakava liikenneonnettomuus yleisellä tiellä johtamissani joukoissa. Sen aiheutti siviiliauto ja sen kuljettaja.

Jokaisessa onnettomuudessa, jossa Puolustusvoimien ajoneuvo on osallisena, selvitetään syy aina perusteellisesti jo sen vuoksi, että ennalta ehkäistäisiin uusia onnettomuuksia. Tässä tapauksessa oli kyse taisteluharjoituksesta, joissa yleensä liikutaan sivuteillä jo harjoitustilanteen vuoksi. Harjoituksenjohto on aina ennen harjoitusta yhteydessä poliisiin ja muihin viranomaisiin, kun joukot liikkuvat yleisillä teillä.

Tässä tapauksessa ei ollut toista osapuolta. Puolustusvoimien kaikille kuljettajille ja varusmieskuljettajille painotetaan aina tilanteenmukaisista ajonopeuksista ja ajoturvallisuudesta, myös silloin, kun liikutaan ajoneuvo-osastoissa.

Yksittäisen ajoneuvon kuljettaja päättää itse tilanteen mukaisesti ajonopeudesta. Ketjujen tarpeellisuudesta vastaa kouluttajat ja harjoituksen johto. Kiireeseen tässä tapauksessa en usko syyksi. Enkä usko, että yksikään kouluttaja riskeeraisi turvallisuudesta esimerkiksi kiireen kustannuksella.

Puolustusvoimat edelleenkin ja vastaisuudessa huolehtii turvallisuudesta joukkojen siirtämisessä. Esimerkiksi maastokuorma-autojen kuljetusturvallisuutta on kehitetty ottamalla käyttöön vuonna 2010 modulli-istuimet lavalla, joissa istutaan turvavöissä. Varmaan tässäkin onnettomuudessa ne pelastivat pahemmilta vahingoilta.

Totta kai jokainen onnettomuus on aina liikaa. Kuitenkin Puolustusvoimat on aina pyrkinyt kehittämään toimintojansa turvallisuusnäkökohtia ja kehittämistyö on jokapäiväistä.

Seppo Pussinen

Kajaani