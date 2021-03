Lukijan mielipide: Säästettiinkö nyt oikeassa paikassa?

Kun Perlacon pari vuotta sitten selvitti kaupungin kulurakennetta, saivat luottamushenkilöt melkoisen käsikassaran erilaisia toimenpiteitä, joilla taloutta voisi tervehdyttää pitkällä aikavälillä. Nyt kun katsoo tehtyjä päätöksiä, niin aika kevyet ovat olleet ratkaisut. Virkamiesten ehdottamat uudistukset kaatuivat kyläpolitikointiin ja omissa asemissa kyräilyyn. Liekö lähestyvillä kuntavaaleilla ollut osuutta asiaan?

Yksi merkittävä ja noin kahteentuhanteen kaupunkilaiseen vaikuttava päätös kuitenkin saatiin aikaiseksi. Sillä säästöä tulee 200 000 euroa vuodessa. Se päätös oli Kajaanin kaupungin työntekijöiden työterveyshuollon vähentäminen lakisääteiseen minimiin.

Lakisääteinen minimi ei sisällä akuuttia sairaanhoitoa, säännöllisiä määräaikaistarkastuksia tai esimerkiksi nyt ajankohtaisia koronarokotuksia. Eli jos kaupungin työntekijä sairastuu vaikkapa korva- tai silmätulehdukseen, jotka vaativat lääkereseptin, menee hän istumaan useaksi tunniksi keskussairaalan päivystysjonoon ja on töistä pois.

Aiemmin näihin löytyi työpäivinä muutama päivystysaika työterveydessä ja resepti kassissa palattiin jatkamaan töitä puolen tunnin lääkärivisiitin jälkeen.

Toinen ja todennäköisesti yhteiskunnalle huomattavasti kalliimmaksi tuleva "säästö" on työterveyshuollon määräaikaistarkastusten loppuminen. Monet perussairaudet, elintaso- tai kansantaudit, antavat merkkinsä jo vuosia ennen varsinaista puhkeamistaan. Näistä oireista kertovat muun muassa verenpaine, verensokeri, kolesteroli, hemoglobiini tai maksa-arvot, jotka on helppo testata pienellä verikokeella. Sen jälkeen terveydenhoitaja latelee madonluvut ja yleensä järkevä ihminen muuttaa elintapojaan ja tauti siirtyy vuosilla tulevaisuuteen.

Tätä Kajaanin kaupungin työntekijöillä ei enää ole käytössä kuin tietyillä ennalta vaarallisiksi määritellyillä aloilla. Moniko elintapasairaus ehtii puhjeta, ennen kuin ihminen menee päivystyksen tai terveyskeskuslääkäriajan kautta erikoissairaanhoitoon tutkimuksiin? Aika näyttää.

Kolmas asia, joka nyt jo näyttää toimivan yksityisillä työterveysasiakkailla on koronarokottaminen. Työterveyshuolto rokottaa jo työikäisiä riskiryhmäläisiä, kustannus työnantajalle on kympin verran/rokote. Me kaupungin työntekijät, joista muuten suurin osa ei voi tehdä etätöitä vaan pyörii päivät pitkät koronalingoissa, odottelemme julkisen sektorin rokotusjonossa.

Ehkäpä jo vuonna 2022 kaikki ovat saaneet rokotteen. Toivotaan, että virusmuunnos ei ole aiemmin tehnyt sitä tehottomaksi tai vahingoittanut kovin montaa työikäistä peruuttamattomasti.

Kajaanin taloudellinen tilanne ei ole korjaantunut mitenkään vielä näillä vain omiin työntekijöihin kohdistuneilla säästötoimenpiteillä. Toivon todellakin, että seuraava kaupunginvaltuusto ottaa Perlaconin listan jälleen kauniiseen käteen ja etsii sieltä ne oikeasti talouden rakenteisiin vaikuttavat säästökohteet.

Lisäksi pitää palauttaa kaupungin tärkeimmälle omaisuudelle, eli työntekijöille, osan niistä henkilöstöeduista, joita ahkerille ja tunnollisille työntekijöille kuuluukin.

Auli Halonen

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kajaani