Lukijan mielipide: Sähköistyvän autoilun oltava iloinen asia

Suomi on kovaa vauhtia siirtymässä autoilussa sähköön. Tämä on todella mahtavaa! Ei enää pahalta haisevia dieseleitä tai vuotavia bensaputkia. Vain hiljaista hyrinää ja tuulen huminaa.

Tämä kaikki tarkoittaa tietenkin lisääntyvää sähkön tarvetta. Mutta onhan meillä keksitty tuulienergia ja ydinvoima.

Tuulienergiassa on tietenkin se ongelma, että silloin kun ei tuule, eivät myllytkään pyöri eikä sähköä synny. Tähän on kuitenkin helppo ratkaisu – varustetaan tuulimyllyt sähkömoottorein, jotka kytkeytyvät automaattisesti päälle silloin kun on tyyntä ja alkavat pyörittämään tuulimyllyjen siipiä.

Jos sähköä ei ole saatavilla, niin sitähän saadaan suurista diesel-agregaateista, ja taas tuulimyllyt pyörivät.

Voimakkaasti lisääntyvä sähkön tarve tarkoittaa tietenkin myös ydinvoiman lisärakentamista. Olkiluodon ja Pyhäjoen ydinvoimaloiden lisäksi jouduttanee rakentamaan vielä lisää voimaloita 3–5 kappaletta.

Tähänkin tämä vihervasemmistolainen hallitus lienee varautunut muun muassa ydinpolttoaineen osalta.

Tämän hallituksen päätöksellähän Terrafamen Sotkamon nikkelikaivos alkaa tuottamaan uraania ydinvoimaloittemme tarpeisiin.

Lisääntyvä ydinvoima tarvitsee myös lisää säätövoimaa. Hallituksen tulisikin pikaisesti avata koskiensuojelulaki. Kaikki vielä vapaana virtaavat Suomen rakentamiskelpoiset joet tarvitaan energiakäyttöön ja säätövoimaksi.

Sähköistyvän autoilun tulee olla iloinen asia. Pääteittemme varsille sijoittuvista suurista latauskentistä tulee kehittää "ilo-alueita".

Latauskentillä tulee olla paljon toimintaa ja virikkeitä, jotta ennen kaikkea lapsiperheet voivat viettää rattoisasti aikaansa sillä aikaa kun heidän sähköautonsa latautuu.

Eräs uutuus voisi olla myös uusi urheilulaji – sähköautomaraton.

Maraton voisi alkaa Vantaan Tikkurilasta ja päättyä Utsjoen Nuorgamiin.

Maratonin toteutusaika olisi tammikuu, jolloin samalla testattaisiin sähköautojen toimintaa Lapin kaamoksessakin. Sarjoja voisi olla kolme (3), naiset, miehet ja sukupuolineutraalit.

Jatkossa sähköautomaratonia voitaisiin kehittää jopa enemmän triathlon-tyyppiseksi. Siihen voisi sisältyä vaikkapa talviuinti hyisessä Kemijoessa Rovaniemellä. Myös maraton-asuja voisi olla monenlaisia ja kilpailu siitä, kuka tarkenee ajaa matkan vähimmissä hepeneissä!

Sähköautoilu antaa siis paljon mahdollisuuksia.

Päättäjät – nyt vain töihin!

Pentti Kettunen

vihattu diesel-autoilija

Kajaani