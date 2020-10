Lukijan mielipide: Sote-uudistusta ei voi tehdä suljetuin ovin

Suomen hallitus tekee parhaillaan yli 20 miljardin euron sote-uudistusta käytännössä täysin pimennossa julkisuudelta. Näin on ollut hallituskauden alusta saakka. Uudistuksen kannalta keskeisiä tahoja, kuten kuntia, järjestöjä, yrityksiä tai elinkeinoelämää laajasti ei ole kuultu prosessin kuluessa käytännössä lainkaan. Uudistuksen vaikutukset ovat kuitenkin olennaisia ja erittäin kauaskantoisia, minkä takia niitä tulisi arvioida huolellisesti jo ennen lakiesityksen antamista eduskunnan käsiteltäväksi.

Hallituksen esitysluonnoksesta ei lausuntokierroksella pyydetty lainkaan lausuntoja sote-alan yrityksiltä, joiden liiketoimintaa hallituksen esitys yksittäiset yritykset nimeltä mainiten rajoittaa erittäin merkittävästi. Hyvinvointiala HALI ry ei toimialajärjestönä ole se taho, jonka toimintaan esitys suoraan vaikuttaa. Lausunnon pyytäminen HALI:lta ei siis voi korvata yritysten omia lausuntoja.

Lausuntoajan päätyttyä hallitus vetäytyi suljettujen ovien taakse neuvottelemaan sopua ilman, että neuvottelujen perustana olevaa virallista lausuntopalautteen koostetta on päästy arvioimaan millään tavalla.

HALI on käynyt läpi kaikki lakiesityksestä annetut lausunnot. Palaute on hyvin kriittistä, syystäkin. Esimerkiksi yli puolet lausujista kritisoi ostopalvelujen hankintojen rajoituksia ja järjestölähtöisen toiminnan edellytysten ei laajalti nähdä toteutuvan. On kuitenkin ollut hyvin epäselvää, millä tavoin hallitus huomioi kriittisen lausuntopalautteen lakiesityksen viimeistelyssä.

Demokraattisessa yhteiskunnassa merkittävän lainsäädäntöuudistuksen valmistelua ei voi tehdä näin. Hallituksen oman viestintästrategian mukaan "hallitus viestii avoimesti ja läpinäkyvästi valmistelusta ja päätöksenteosta." ja: "hallitus sitoutuu tietopohjaiseen politiikan tekoon sekä systemaattiseen vaikutusarviointiin kaikessa lainvalmistelussa."

Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi juuri vakavat moitteet eduskunnan tiedonsaannin ongelmista viime vaalikauden sote-uudistuksen valmistelussa. Perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan muun muassa, että eduskunnan tiedonsaantioikeuden toteuttamista voidaan pitää "valtioneuvoston ja ministeriöiden aktiivisena velvollisuutena", joka edellyttää "oma-aloitteista ja ennakoivaa tiedon antamista, joka on asian käsittelyn kannalta kattavaa".

Joko samat virheet taas toistetaan?

Ulla-Maija Rajakangas

toimitusjohtaja

Hyvinvointiala HALI ry