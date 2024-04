Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vasemmistolaiset ovat uskossaan autuaita

Kainuun Sanomat

Kun katsoo ja kuuntelee tämän päivän politiikkaa, ei voi kun ihmetellä. Taloudessa ei saa tehdä sitä, ei saa tehdä tätä, ymmärretään tahallaan vastapuolta väärin ja puhutaan oman ideologian puolesta.

Miten ymmärretään laittomuus? Laiton ei olekaan laiton vasemmiston mielestä.

Hallitus on tuonut esille, että demokraattisesti vapailla vaaleilla valitulla hallituksella on maassamme tosiasiallinen valta ja piste.

Koko vasemmisto sosdemeineen ja viherpunaisine piipertäjineen on ollut toista mieltä ja tuonut voimakkaasti ilmi, että hallitus ei saa koskea työelämän ”ikivanhaan kihlaukseen” eikä uudistaa työelämän sääntöjä.

"Se ei ole oikeudenmukaisuutta, se on väärin, valta pitää olla näissä asioissa ideologisella (aatteellisilla) järjestöllä.”

Edellisen lauseen viimeistä osaa he eivät ole sanoneet ääneen, mutta niinhän se todellisuudessa kuitenkin paljolti on.

SAK:lla ja muilla palkansaajajärjestöillä kyseessä on vallan menetyksen pelko. Se pelko ei ole turha.

No, vahingossa paljastui kuitenkin Li Anderssonin (vas.) suusta haastattelussa (KS 6.4.) heidän taatusti tietämänsä totuus: ”demokratiassa viimeinen sana on aina vaaleissa valitulla päättäjillä.”

Jotakin vanhaa kyllä voidaan kyllä muistella, ja se oli kovan taistolaisuuden aikaan.

Missään ei ole kommunistin niin hyvä ja turvallinen asua kuin Suomessa. On Saab tai Lada pihassa, on punatiilinen omakotitalo ja kesämökki järven rannassa.

Koko aikuisikäni olen ihmetellyt, kuinka vuosikymmenestä toiseen vasemmistopuhujat aloittava lähes aina puheensa tutulla lauseella: "eikö hallitus ymmärrä, missä tilanteessa opiskelijat, yksinhuoltajaäidit, sairaat, pakolaiset, vanhukset, syrjäytyneet, vammaiset, kiusatut, vähävaraiset eläkeläiset ja eronneet ovat?"

Se on erittäin hyvä ja hieno asia, että joku edes puolustaa ja muistuttaa elämän varjoissa elävistä. Kiitos siitä muistutuksesta. Hyvähän se on olla köyhän asialla, kun itsellä on hyvät tulot. KS toteaa artikkelissaan, että Li Anderssonin tulot olivat yhteensä lähes miljoona euroa vuosina 2012-2022.

Mutta niin kuin hyvässä tarjouksessa sanotaan, ”eikä tässä vielä kaikki”. Jos Li Andersson pääsee EU-edustajaksi tulevissa vaaleissa, hänellä on mahdollisuus jopa pyrkiä EU-edustaja Eero Heinäluoman (sd.) tulojen ohi. Heinäluoman ansiot olivat viimeisten verotietojen (v. 2023) mukaan yli 230 000 euroa.

Edellä totesin, että on hienoa muistaa vähäosaisia, mutta sitä en ole ymmärtänyt, miten koko vasemmisto on ”aina” niin Venäjä-myönteinen joka asiassa, joka vähänkään liippaa idänpolitiikkaan ja ovat ”aina” sinnepäin kallellaan. Niin kuin tässä Suomen ja Venäjän rajan poikkeuksellisen ja väliaikaisen sulkemislain ennakkolausunnoissaan. Vasemmistopuolue on suoraan ilmoittanut, että ei saa sulkea rajaa.

Minusta isänmaallisuutta osoittaa se, että rehellisesti tunnistetaan Venäjän arvaamattomuus ja aggressiivinen toiminta. Isänmaallisuutta on myös varautuminen uhkien edellä. Isänmaallisuutta on myös pitää kansallinen etu mielessä. Vanha sanonta kertoo: jos maassa ei ole omaa armeijaa, siellä on kohta vieras.

Juhani Nissinen

Kajaani