Mielipiteet

Lukijan mielipide: Venäjän hajoaminen ja islamin leviäminen

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Putin on lähtenyt yllyttämään ääriliikkeitä pyhään sotaan länttä vastaan. Toimenpide on niin merkittävä, että sitä on syytä tarkastella tarkemmin.

Venäjä pitää itseään Rooman historiallisena perijänä Konstantinopolin kaaduttua muslimien käsiin v.1453. Ajatus ortodoksiuskonnon puolustajana ja keisarin