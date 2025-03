Mielipiteet

Kuva: Elina Saarikoski

Lukijan mielipide: Veronmaksajien rahat terveysjättien taskuun – julkinen terveydenhuolto ajetaan kriisiin

Kainuun Sanomat

Petteri Orpon (kok.) hallitus on tehnyt selväksi, että sillä on rahaa, kun kyse on yksityisen terveysbisneksen tukemisesta. Samaan aikaan julkisen terveydenhuollon rahoitusta leikataan miljardeilla, kun palveluiden järjestämiseen annettava raha ei vastaa kasvavia palvelutarpeita.

Hallituksen läpi aja