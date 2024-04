Mielipiteet

Lukijan mielipide: Vuodeosaston lopettaminen Kuhmossa ei edistä tasavertaisen hoidon saatavuutta

Hyvinvointialueet perustettiin, että soten pelastustoimen palvelut voitaisiin taata yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa, hillitä kustannusten kasvua ja varmistaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut tulevaisuudessa.

Kainuun hyvinvointialueen (HVA) strategiassa on kirjattu ”Perustehtävänä on tuottaa terveyttä, turvaa ja hyvinvointia Kainuussa, jota kuvaa myös palvelulupauksemme Huolenpitoa itsestä ja muista.” Yhtenä tulevaisuuden päämääränä on, että kainuulaiset ovat tyytyväisiä palveluihin.

Vuoden vaihteessa annettiin ymmärtää, että Kuhmoon rakennetaan ensimmäisenä uusi sote-keskus, koska entiset tilat ovat elinkaarensa päässä ja siellä useat työntekijät kärsivät sisäilmaongelmista. Ymmärryksemme oli, että uuteen rakennukseen tulisi myös uusi vuodeosasto.

Kuhmon sairaalan vuodeosasto pilotoi tätä HVA:n muutoshanketta, jossa akuuttitoiminta muutettiin sosiaalihuoltolain alaiseksi arviointi- ja kuntoutusyksiköksi. Vuodenvaihteessa nykyisen osaston paikkaluku laskettiin 22:sta 20:een. Puolet paikoista vaihtui arviointi- ja kuntoutuspaikoiksi ja puolet jäi vielä terveydenhuoltolain alaisiksi akuuttipaikoiksi. Silloin tuotiin esiin, että akuuttipaikat lopetetaan vuoden loppuun mennessä eli terveyskeskustasoinen vuodeosastotoiminta loppuisi Kuhmosta.

Nyt, vain kolme kuukautta myöhemmin, meille ilmoitettiin, että uutta arviointi- ja kuntoutusosastoa ei tule sote-keskuksen yhteyteen mahdollisesti rakennettavan yhteisöasunnoiksi tarkoitettuun kerrostaloon, vaan arviointi- ja kuntoutusyksikkö siirretään 12-paikkaisena Honkalinnan yhteyteen Kuntola-osastolle. Minne vanhukset sieltä siirretään?

Vuodeosaston lopettaminen tarkoittaa ymmärrykseni mukaan tulevaisuudessa sitä, että kaikki vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan Kajaanin keskussairaalassa. Omaisille tämä tarkoittaisi matkustamista.

Jos vointisi olisi sellainen, että pärjäisit kotona, mutta tarvitsisit esim. keuhkokuumeen hoitoon suonensisäistä lääkehoitoa, niin Kotisairaalan hoitajat voisivat käydä tiputtamassa sinulle antibiootin.

Kun olet terveydenhuoltolain mukaisessa lyhytaikaisessa hoidossa, niin vuoden maksukatto tulee täyteen maksettuasi 762 euroa/v hoitopäivämaksuja ja sen jälkeen hoitopäivämaksusi puolittuvat. Tällä hetkellä lyhytaikaisen hoidon vuorokausimaksu on 54,60 ja maksukaton ylittymisen jälkeen 25,10.

Jos sen sijaan olet esimerkiksi murtanut lonkkasi ja tarvitset leikkauksen jälkeen jatkokuntoutusta arviointi- ja kuntoutusosastolla, niin silloin sinun pitää huolehtia mukaasi myös omat lääkkeet, vaatteet ja mahdolliset vaipat. Pitääkö maksaa vielä mahdollisesti tarvittavasta lisähapestakin?

Sosiaalihuoltolain alaisessa hoidossa ei ole maksukattoa, joten maksat jokaiselta päivältä tuon 56,20. Ero näiden kahden hoitopaikan välillä on noin 500 euroa 30 vrk:n hoidosta.

Myös Kela-kyytien korvattavuus on erilainen, esim. arviointi- ja kuntoutus osastolta kotiudut omalla kustannuksella kotiin.

Kajaanin sairaalassa kuntoutusta jatkava potilas saa terveydenhuoltolain mukaiset palvelut maksukattoetuineen sekä lääkkeet, vaipat, Kela-kyydit sairaalasta kotiin.

Me kaikki voimme ymmärtää, että tässä ei millään tavalla toteudu oikeudenmukainen ja tasavertainen hoito kainuulaisille asukkaille. Ihmettelen, että kuhmolaiset poliitikot eivät ole, Jaakko Mikkolaa (kd.) lukuun ottamatta, ottaneet kantaa vastustamalla vuodeosaston lopettamista Kuhmossa.

Onko kokouksissa katsottu vain lukuja, eikä ole ajateltu, mitä se käytännössä tarkoittaa kuntalaiselle? Mitähän kaikki tämä Kela-taksiralli maksaa, kun potilaita siirretään vastaanotolta Kajaaniin hoitoon? Mistä saadaan siihen tarvittava määrä ambulansseja ja paaritakseja, kun niitä nytkin välillä joutuu tuntitolkulla odottamaan?

Me hoitajat emme ole kyenneet toimimaan osaston lopettamista vastaan, sen verran lujaa on muutospyöritys ollut, ja siinä samalla on kuitenkin pitänyt tehdä tärkeintä ydintyömme eli hoitaa potilaita ja omaisia.

HVA:n tavoitteena on perustason palveluiden vahvistaminen, mutta toisin tehdään. Kaikki toimiva ajetaan alas.

Ymmärrän, että tämä on valtakunnallinen suuntaus lopettaa terveyskeskuksia ja saada säästöjä aikaan, mutta silti tätä osaston lopettamista on vaikea ymmärtää. Kuntalainen on se, joka joutuu kärsimään palvelujen puutteesta sekä maksumieheksi terveyden ja sosiaalihuoltolain viidakossa. Toivottavasti päättäjät huolehtivat siitä, että Kuhmossa pysyy jatkossa edes lääkäri-, laboratorio-, röntgen-, hammashoito-, neuvola ym. perustason palvelut.

Eija Peura

sairaanhoitaja

Kuhmo