Mielipiteet

Keskustan Vuolijoen paikallisyhdistys muistuttaa kannanotossaan, että Vuolijoen koulu on koko kylän tila, josta löytyy yhdysluokkarakenteella toimivan koulun lisäksi päiväkoti, esiopetus, nuorisotilat ja koko kylän käytössä oleva liikuntasali.

Lukijan mielipide: Vuolijoen koulu ylläpitää kylän elinvoimaa

Kainuun Sanomat

Keskustan Vuolijoen paikallisyhdistys on järkyttynyt Kajaanin kaupungin sivistystoimialan ehdotuksesta lakkauttaa Vuolijoen koulu. Koulua on vuosien saatossa jo useasti oltu lakkauttamassa, mutta onneksi tähän saakka nämä ehdotukset on aina hylätty, koska on nähty koulun merkitys ja toimivuus. Syytä on nytkin nähdä koulun merkitys.

Vuolijoen koulu on koko kylän tila, josta löytyy yhdysluokkarakenteella toimivan koulun lisäksi päiväkoti, esiopetus, nuorisotilat ja koko kylän käytössä oleva liikuntasali. Tehokkuutta koulun toimintaan tuovat tiiviit yhteiset tilat, ja yhteistyö päiväkodin, esiopetuksen ja nuorisopalveluiden kanssa. Yhdenkin näistä toiminnoista lakkauttaminen heikentää tilojen ja yhteisön tehokkuutta.

Koulu on kolme vuotta sitten remontoitu, siis täysin korjausvelaton. Koulun oppilasmäärä on kehittynyt viimeisten viiden vuoden aikana erittäin suotuisasti ollen tällä hetkellä 38 ja tämän hetken ennusteen mukaan pysyen noin 40:ssä aina vuoteen 2027 saakka. Eli koulu on käytännössä katsoen täynnä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskustan Vuolijoen paikallisyhdistys pitää sivistystoimialan esitystä Vuolijoen koulun lakkauttamisesta perusteettomana. Pienten lasten koulumatkat pitenisivät lähes 60 kilometriin ja ajallisesti yli lain salliman enimmäisajan.

Keskustalaisille tärkeä kaupunkistrategian näkökulma, että kaupunkimme olisi lasten ja nuorten kaupunki, ei toteudu, jos lapsia istutetaan useita tunteja päivässä koulubusseissa. Ehdotus on myös vastoin toista kaupunkimme strategiateemaa eli tavoitetta kehittää Kajaania maakuntakeskuksena, jossa on tiivis ja kaupunkimainen keskusta sekä elinvoimaiset kyläalueet.

Koulu mahdollistaa sen, että Vuolijoella voidaan asua sekä harjoittaa yritystoimintaa ja maataloutta. Kajaanin kaupunki on uudistamassa Oulujärven rantaosayleiskaavaa. Koulun lakkauttaminen näivettäisi Vuolijoen kylän, jolla onnistuneen rantaosayleiskaavan päivittämisen myötä mahdollisuus kehittyä vetovoimaisena Oulujärven ranta-asutusalueena.

Koulun lakkauttaminen heikentäisi maatalouden harjoittamismahdollisuuksia eli kotimaisen ruuan tuotantomahdollisuuksia Kajaanissa, sillä maataloutta harjoittavien lapsiperheiden elinolot heikentyisivät merkittävästi. Jos lapset eivät saa asua ja elää maaseudulla, meillä ei tulevaisuudessa ole maatalouden harjoittajia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Eikä koulun lakkauttaminen valitettavasti tuo merkittäviä kustannussäästöjä kaupungille. Sivistystoimialan laskelmien mukaan Vuolijoen koulun lakkauttaminen toisi vuodessa noin 250 000 euron säästöt, mutta todellisuudessa säästöt tarkempien laskelmien mukaan jäävät käytännössä täysin saamatta, koska koululla toimivien muiden kaupungin toimintojen takia vuokrakustannukset eivät vähene.

Vastaava määrä opettajia tarvittaisiin Otanmäelle, jossa ala-aste muuttuisi sivistystoimialan ehdotuksessa kolmiopettajaisesta kuusiopettajaiseksi.

Koulun lakkauttaminen ei tuo säästöjä, vaan se käynnistäisi Vuolijoella kehityskulun, joka vähentäisi yritystoimintaa ja asukkaiden määrää sekä heikentäisi nykyisten asukkaiden elinoloja merkittävästi.

Teuvo Hatva

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

puheenjohtaja

Keskustan Vuolijoen paikallisyhdistys

Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Fanni Karjalainen

varapuheenjohtaja

Keskustan Vuolijoen paikallisyhdistys

Risto Oikari

taloudenhoitaja

Keskustan Vuolijoen paikallisyhdistys

Kajaanin sivistyslautakunnan puheenjohtaja