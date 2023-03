Lukijan mielipide: Yle-vero ja yle-urheilun asiantuntijat

Niin kutsuttu yle-vero säädettiin eduskunnan toimesta vuonna 2012 ja se astui voimaan 2013.

Vero säädettiin kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisellä sopimuksella.

Muistan erinomaisen hyvin kun silloinen perussuomalaisten puolueen puheenjohtaja Timo Soini erään torstain ryhmäkokouksessa kertoi ilosanoman tästä yle-verosta. Käydyssä keskustelussa ehdotin Ylen rahoitukseen toisenlaista tekniikkaa. Ehdotukseni oli sellainen, että Ylen johto esittelee aina seuraavan vuoden budjetin ensin Ylen hallintoneuvostolle, joka käsiteltyään asian antaa budjettiesityksensä eduskunnan ratkaistavaksi.

Perusteluni ehdotukselle oli se, että koska Yleisradio on suoraan eduskunnan alainen elin ei istuvalla hallituksella ole mitään jakoa puuttua Ylen rahoitusasioihin ja Ylen hallintoneuvosto koostuu kansanedustajista, jotka ovat tilivelvollisia suoraan eduskunnalle. Lisäksi tällä rahoituskuviolla Ylen rahoitus voitaisiin mitoittaa kunakin vuonna tarpeiden mukaisesti ja eduskunnan kontrolli säilyisi.

Tästä ehdotuksestani Timo Soini suorastaan raivostui. Hän oli ehtinyt sopimaan asiasta silloisen hallituksen johdon kanssa ilman, että kuuli eduskuntaryhmää. Timo Soini oli vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen niin sanotusti voimiensa tunnossa.

Tämä oli mielestäni ensimmäinen tapaus Timo Soinin poliittisessa historiassa, josta alkoi se taival, joka päättyi kesällä 2017 eduskuntaryhmän hajotukseen.

No, mihin tämä säädetty yle-vero on johtanut. Yle-veron johdosta Yleisradiolle tulee rahaa ovista ja ikkunoista – kaikki, joilla on verotettavaa tuloa joutuvat maksamaan tätä veroa, myös yritykset, vaikka eivät ymmärrä televisiosta ja radiosta mitään.

Tämä on myös antanut mahdollisuuden estottomasti palkata lisää henkilöstöä Ylelle. Niin sanottuja Yle-urheilun asiantuntijoita on kuin "vilkkilän kissoja" joka paikka täynnä. Kun seuraa muun muassa näitä hiihdon talvilajeja näyttää myös siltä, että lisää Yle-urheilun asiantuntijoita on tulossa palkkalistoille.

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani