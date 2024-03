Mielipiteet

Lukijan mielipide: Ylimitoitetut hakkuut tuhoavat Huuhkajavaaran virkistysmetsän Kajaanissa

Aamukahvi meni väärään kurkkuun lukiessani (Kainuun Sanomat 3.3.) uutista Kajaanin kaupungin Vimpelinvaaran ja Huuhkajanvaaran metsien uudesta käyttö- ja hoitosuunnitelmasta.

Erityisesti Huuhkajanvaaran aktiivisessa virkistys- ja ulkoilukäytössä oleviin lähimetsiin on suunniteltu voimakkaat harvennushakkuut, joiden tavoitteena on kaataa jopa kolmannes puustosta. Suunnitelma on puettu kauniin sanankääntein luonto- ja virkistysteoksi, vaikka ydinasia eli hakkuut ei sitä esitetyssä mittaluokassaan ole.

Vastuullista kaupunkimetsänhoitoa ei ole käyttää vertailukohtana 1950-60-luvun avohakkuita ja hakata lähimetsiä lähes maksimoiden taloudelliset tavoitteet, jotka nykyiset kaavamerkinnät ja lainsäädäntö mahdollistaa.

Huuhkajanvaaran metsä ei ole nykyisellään kulkijoilleen vaikeakulkuinen eikä vaarallinen. Päinvastoin se on asuinaluetta laajemminkin kaupungin asukkaiden terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeä arjen lähiluontoympäristö. Se on arvokas monimuotoinen metsäalue ja myös tärkeä osa alueen viihtyisyyttä ja asuntojen arvonmuodostusta.

Kaupunki tiedotti suunnitelmasta ikään kuin se olisi toteutusta vaille valmis ja kaikki asiaan liittyvät näkökohdat otettu asiaankuuluvasti huomioon. Suunnitelma on kuulutettu ja se on luettavissa kaupungin nettisivuilta. Siitä puuttui kuitenkin alkuun jopa olennainen tieto siitä, miten ja minne siitä voi halutessaan tehdä muistutuksen. Lisäys tuli vasta 5.3., neljä päivää kuulutuksen jälkeen.

Katselmus tai kuulemistilaisuus järjestetään arkiaamuna, ja tilaisuuteen kehotettiin ottamaan mukaan omat hiihtovälineet. Tällainen toteutustapa sulkee jo lähtökohtaisesti pois suurimman osan kaupunkilaisista, joille lähimetsä on eri vuodenaikoina tärkeä: työssäkäyvät ihmiset, opiskelijat, koululaiset ja sellaiset ihmisryhmät, jotka eivät omista hiihtovälineitä tai eivät ole kykeneviä hiihtämään.

Moni esimerkiksi tarkkailee lintuja, harrastaa koiran kanssa ja huonojalkaisenakin marjastaa tai sienestää alueella. Huuhkajanvaaran lapsille metsä on tärkeä ja mielikuvitusta ruokkiva luonnon leikkipuisto, jossa omatkin lapseni ovat naapuruston lasten kanssa seikkailleet. Osallistumisen tapa ei ole yhdenvertainen eikä osallistumista mahdollistava.

Vaikuttaakin siltä, että suunnitelma oli tarkoitus puskea läpi nopeasti toteutusvaiheeseen. Asian merkittävyyden vuoksi aikataulua on syytä hellittää ja katselmuksia olisi syytä järjestää useampi, sulan maan aikaan omansa.

Suunnitelma sisältää myös monia positiivisia asioita monimuotoisuuden lisäämiseksi, kulkuyhteyksien kehittämiseksi ja retkeilypuitteiden parantamiseksi. Huuhkajanvaaran hiihtoreittien osalta on kuitenkin jo nykyään nähtävissä, että aukeilla kohdilla tuuli puhaltaa vasta avatunkin latu-uran nopeasti lumeen. Voimakas harvennus pahentaisi tätä ongelmaa.

On ikävää, että kaupunki samassa suunnitelmassa ottaa toisella kädellä ja antaa toisella. Arvokkaita lähimetsiä tulisi hoitaa, jos ne ylipäätään metsänhoidollisia toimia tarvitsevat, harkiten luonnon monimuotoisuuden vaalimisen ja kestävän virkistyskäytön ehdoilla.

Taloudellisiin tarpeisiin puuta voi olla vähäisessä määrin otettavissa poimintahakkuulla ohjelmassa mainituin toimenpidesuosituksin niin, että lopputulos on maisemallisesti edustava ja nykyisen metsäluonnon ominaispiirteitä vaaliva. Varsinaiset tulostavoitteet pitäisi kuitenkin kohdistaa yksinomaan metsätalouskäytössä oleviin kaupungin metsiin.

Huuhkajanvaaraan painottuva harvennushakkuu ja kokonaistavoite lähes 10 000 kiintokuutiosta ovat alueen luonto- ja virkistysarvot huomioiden täysin ylimitoitettuja.

Saara Österberg

Kajaani