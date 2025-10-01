Kulttuuri
Luontoaiheiset maalaukset ja valokuvat kohtaavat Suomussalmen Galleria Kiepissä esillä olevassa yhteisnäyttelyssä
Kuvataiteilija Arja Korolaisen maalauksista löytyy paljon eläinaiheita. Valokuvausharrastaja Väinö Juntunen on ikuistanut hiekkaa ja lunta mustavalkokuviinsa.
Suomussalmen kirjaston Galleria Kiepissä on esillä kahden kajaanilaisen, valokuvausharrastaja Väinö Juntusen ja kuvataiteilija Arja Korolaisen, Luonnon äärellä -taidenäyttely.
Korolainen on iloinen päästessään pitämään taidenäyttelyä yhdessä valokuvausharrastajan kanssa.
– Katsoin millaisia tauluja vo