Maarit rakentaa elämäänsä

Pekka Eronen

Kerron sinulle kaiken

To TV2 klo 21.00

**** Leea Klemola on Maarit, joka siivoaa terapeutin vastaanottoa. Peter Franzén on opettaja Sami, joka on saapunut puimaan aviokriisiään.

Väärinkäsityksen myötä hän alkaa avautua tilanteestaan Maaritille. Tämä kuuntelee ja ymmärtää.

Simo Halisen ohjaama ja käsikir