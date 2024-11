Paikallisuutiset

Maavoimien kansainvälinen harjoitus käynnissä – Kainuun prikaati mukana Naton historiallisen suuressa tykistöharjoituksessa

STT ja Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Maavoimien Lightning Strike 24 -harjoitus on täydessä vauhdissa. Maanantaina alkanut harjoitus on osa Yhdysvaltojen johtamaa viidessä eri maassa toteutettavaa kokonaisuutta, joka on sotilasliitto Naton historian suurin tykistöharjoituskokonaisuus Euroopassa.

Maasotakoulun johtama Lightning Strike 24