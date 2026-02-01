Kotimaa

Sodankylässä oli melkein 30 astetta pakkasta, kun VTT testasi automaattisen ajamisen mahdollisuuksia Martti- ja Heluna-tutkimusautoillaan. Kuva: Matti Kutila

Martin viimeinen matka sujuu kylmissä merkeissä – VTT kehittää automaattista ajamista Lapin kirpeissä pakkasissa

Suomalainen robottiauto pärjää sielläkin, missä muut vastaavat hyytyvät: lumipöllyssä, rankkasateessa ja hernerokkasumussa. Paikannuksessa on päästy noin 40 sentin tarkkuuteen, vaikka tiemerkinnät eivät näkyisi.

Kari Pitkänen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Martti ei ole vielä täyttänyt kymmentäkään vuotta, mutta hänen muistinsa alkaa jo pätkiä. Kulumat vaivaavat, sillä kilometrit ovat täyttymässä ja voimanlähde on vanhaa tekniikkaa. Martin on pian aika siirtyä eläkkeelle.

– Martti on vähän sellainen yksinkertainen kaveri, josta ei enää saa paljon tieto