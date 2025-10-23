Paikallisuutiset

Matkailua kehitetään Kuhmossa nyt monella tapaa — tulossa esimerkiksi paikallinen verkkokauppa

Matkailun kehittämiseksi luotu Kainutlaatuinen Kuhmo -yritysryhmähankkeen avulla on päivitetty mukana olleiden yritysten ohjelmapalvelutuotteita, parannettu digimyyntivalmiuksia ja luotu uusia matkatoimistosuhteita. Hanke päättyi, mutta on saamassa jatkoa tammikuulle, sillä se pääsi alkuun myöhässä.

Jari Kyllönen kertoo, että jouluohjelmasta tulee nyt lyhyempi kuin viime vuonna, koska ranskalaisryhmät eivät tällä kertaa saavu Kuhmoon. Kuva: Jarno Hiltunen
– Hankkeessa parannamme Kuhmon matkailun löydettävyyttä verkossa sekä vahvistamme yritysten yhteistyökykyä ja osaamista digimarkkinoinnin saralla, kerrotaan Kuhmon kaupungin verkkosivuilla.

Tavoitteena on kuhmolaisen matkailumyynnin merkittävä kasvua niin kansainvälisillä kuin kotimaankin markkinoill

