Matkailua kehitetään Kuhmossa nyt monella tapaa — tulossa esimerkiksi paikallinen verkkokauppa
Matkailun kehittämiseksi luotu Kainutlaatuinen Kuhmo -yritysryhmähankkeen avulla on päivitetty mukana olleiden yritysten ohjelmapalvelutuotteita, parannettu digimyyntivalmiuksia ja luotu uusia matkatoimistosuhteita. Hanke päättyi, mutta on saamassa jatkoa tammikuulle, sillä se pääsi alkuun myöhässä.
– Hankkeessa parannamme Kuhmon matkailun löydettävyyttä verkossa sekä vahvistamme yritysten yhteistyökykyä ja osaamista digimarkkinoinnin saralla, kerrotaan Kuhmon kaupungin verkkosivuilla.
Tavoitteena on kuhmolaisen matkailumyynnin merkittävä kasvua niin kansainvälisillä kuin kotimaankin markkinoill