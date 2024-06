Kotimaa

Sunnuntaina salamoita oli ollut vähän ennen iltakuutta noin 20 000. Arkistokuva. Kuva: Jari Ylioja

Meteorologi kesäkuun alun salamamääristä: "En ole koskaan nähnyt tällaista"

Poikkeuksellisen voimakas salamointi johtuu kosteista ja lämpimistä ilmamassoista, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

STT, Susanna Bono, Hannu Toivonen Kainuun Sanomat

Maasalamoita oli kesäkuun ensimmäisten 36 tunnin aikana enemmän kuin koko kuussa keskimäärin, kertoi Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä sunnuntaina.

Viikonloppuna oli ollut noin 34 000 maasalamaa sunnuntai-iltapäivän loppuun mennessä, kertoi päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta STT:lle.

Kesäkuun keskiarvo on Ilmatieteen laitoksen mukaan noin 25 100 maasalamaa, kun tarkastelujaksona ovat vuodet 1991–2020.

– En ole koskaan nähnyt tällaista, Saarikalle sanoi kesäkuun alun salamamääristä.

Sunnuntaina salamoita oli ollut vähän ennen iltakuutta noin 20 000. Salamointia esiintyi etenkin maan etelä- ja keskiosissa sekä Kainuussa. Saarikalle ennakoi, että kesäkuun alun poikkeukselliset salamamäärät todennäköisesti vielä kasvavat. Myös maanantaille oli luvassa ukkosia.

Poikkeuksellisen voimakas salamointi johtuu Saarikallen mukaan kosteista ja lämpimistä ilmamassoista.

– Toukokuussa alkoi hellejakso. Aluksi oli kuivaa, kuten tyypillisesti on, mutta vähitellen ilmakehän kosteussisältö on kasvanut, ja nyt on tullut runsaitakin ukkosia.

Sunnuntain suurin sademäärä oli ennen iltakuutta mitattu Kokemäellä Satakunnassa. Siellä oli satanut 12 tunnin aikana lähes 30 millimetriä vettä. Saarikallen mukaan sademäärät saattoivat olla paikoin suurempiakin, koska kovimmat sateet eivät välttämättä osuneet mittauspisteeseen. Ukkoskuurojen yhteydessä on voinut sataa myös rakeita.

Sää hieman viilenee loppuviikosta

Koululaisten ensimmäisen lomaviikon alun sää näyttää lämpimältä, mutta kuluneen viikon korkeista lukemista tullaan hieman alaspäin. Hellettä voi olla kuitenkin monin paikoin torstaihin saakka. Loppuviikkoa kohden sää hieman viilenee, ja tällöin lämpötilat ovat 20 asteen paikkeilla.

– Rintamasateita saattaa tulla perjantain ja lauantain aikana, Saarikalle sanoi.

Toistaiseksi oli epävarmaa, mihin sateet tulevat.