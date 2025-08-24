Paikallisuutiset

Metsässä tehokkuus on tehotonta – Tiedätkö luonnon terveysvaikutukset? Vaikutuksia jopa vartissa

Tiistaina Heidi Peltonen keräsi tyttärensä kanssa ämpärillisen mustikoita. Metsässä vierähti pari tuntia. Yleensä rauhoittuessa metsän siimeksessä Peltosen tulee käveltyä noin viisi kilometriä. Kuva: Emma Toikkanen

Jos metsään haluat mennä nyt, niin takuulla yllätyt. Saatat nimittäin olla unohtanut metsän ja luonnon lukuisat terveysvaikutukset. Olossa voi huomata eron jo viidentoista minuutin luontovierailun jälkeen, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Pohjanmaan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Riina Rytivaara.

Ilona Tynkkynen Kainuun Sanomat

Keski-Pohjanmaan Marttojen kotitalousasiantuntija Heidi Peltonen liikkuu luonnossa hektisen arjen keskellä. Peltonen rauhoittuu ja tyhjentää mieltään kuunnellen oloaan luonnossa. Se on henkireikä, jonka 42-vuotias Peltonen on löytänyt vasta muutaman vuoden sisällä.

