Paikallisuutiset
Miikka Kortelainen asettuu ehdolle vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi
Vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu ja aluevaltuutettu Miikka Kortelainen tähtää puolueensa varapuheenjohtajaksi.
Vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu ja aluevaltuutettu kajaanilainen Miikka Kortelainen aikoo asettua vasemmistoliiton varapuheenjohtajaehdokkaaksi puolueen marraskuun puoluekokouksessa.
Kortelainen tiedotti asiasta hänen sosiaalisessa mediassaan. Marraskuun puoluekokous järjestetään Vantaalla.
Kortela