Miikka Kortelainen asettuu ehdolle vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi. Kuvassa Kortelainen Kainuun aluevaltuuston kokouksessa vuonna 2023. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

Miikka Kortelainen asettuu ehdolle vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi

Vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu ja aluevaltuutettu Miikka Kortelainen tähtää puolueensa varapuheenjohtajaksi.

Kainuun Sanomat

Vasemmistoliiton kunnanvaltuutettu ja aluevaltuutettu kajaanilainen Miikka Kortelainen aikoo asettua vasemmistoliiton varapuheenjohtajaehdokkaaksi puolueen marraskuun puoluekokouksessa.

Kortelainen tiedotti asiasta hänen sosiaalisessa mediassaan. Marraskuun puoluekokous järjestetään Vantaalla.

