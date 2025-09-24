Urheilu

Mikko Kuosmanen kertoo Superpesiksen pelaajapalkkioiden kasvusta. Siinä kyydissä on pysyttävä mukana, mikäli mielii menestyä. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Mikko Kuosmasen mukaan kilpailu kiristyy Superpesiksen huipulla – Tyytyväisyys tuplamestaruuteen näkyi

Helsingin Jokereiden saaminen Talviklassikkoon oli lähellä, Mikko Kuosmanen kertoo peratessaan päättynyttä kautta.

Kasperi Lumijärvi Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Sotkamon Jymyn kausi toi miesten Superpesiksessä hopeiset mitalit. SuperJymy Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kuosmanen pitää finaalipaikkaa lähtökohtiin nähden hyvänä suorituksena.

– Pari mestaruutta alla ja suhteellisen nuori porukka, kyllä siinä sellainen maha täynnä -olo varmaan paistoi jonkin verran k