Mielipiteet

Kuva: Jukka Lehojärvi

Miksi hevoseni on lihava? –Eläinlääkäri kertoo metabolisesta oireyhtymästä

Lukija kysyy: Suomenhevoseni on ylipainoinen ja laihduttaminen tuntuu haastavalta. Voisiko sillä olla metabolinen syndrooma ja mitä se tarkoittaa?

Matleena Rahkonen
Kainuun Sanomat

Hevosen metabolinen oireyhtymällä (equine metabolic syndrome, EMS) tarkoitetaan joukkoa metabolisia ja hormonaalisia riskitekijöitä, jotka johtavat liialliseen insuliinin tuotantoon ja täten kaviokuumeeseen.

Terveellä eläimellä insuliinia vapautuu haimasta syömisen yhteydessä ja se auttaa elimistöä k

