Aatos Holappa ja Ilona Karhu osallistuivat digioppitunnille. Karhun mielestä tekoälyn luomien kuvien erottaminen aidoista on vaikeaa. Kuva: Maria Hoppania

Miksi kiusaaminen normalisoituu netissä? Suomen suurin digioppitunti edistää nuorten hyvinvointia

Kehittyvä tekoäly antaa huijareille uusia työkaluja. Nuoret kohtaavat netissä myös tekoälyllä tuotettua kiusaamissisältöä.

Netissä kiusaaminen on tavallista, eikä huijausten tunnistaminen ole helppoa. Lisäksi tiedon suodattaminen tekoälyn aikakaudella on vaikeaa, mutta ei kuitenkaan mahdotonta.

Lehtikankaan koulussa Elisan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton digioppitunnilla aiheina olivat digihuijaukset tekoälyn aikakau

