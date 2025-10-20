Paikallisuutiset
Millaisia kokemuksia sinulla on työnhausta Kainuussa? Vastaa Kainuun Sanomien kyselyyn
Työttömyys on Suomessa ennätyskorkealla. Samaan aikaan työttömän velvoitteet ovat kiristyneet. Työttömän on esimerkiksi haettava vähintään neljää työpaikkaa kuukaudessa, jotta hän voi saada työttömyyspäivärahaa. Lisäksi työllisyyspalvelut siirtyivät vuoden alusta valtiolta kunnille.
Millaisia kokemuksia sinulla on työnhausta, velvoitteista ja muutoksista? Edistävätkö ne työllistymistä?
Kainuun Sanomat kokoaa juttua kainuulaisten kokemuksista. Vastaa KS:n kyselyyn alla olevalla lomakkeella tiistaihin 21. lokakuuta mennessä. Voit lähettää myös sähköpostia toimitus@kainuunsanomat.fi