Kotimaa

Milloin virvotaan? Pitääkö virpomisesta sopia etukäteen? Koostimme vastauksia pääsiäisenä mietityttäviin kysymyksiin

Frida Keränen Kainuun Sanomat

Nykypäivän pääsiäisenviettoon sekoittuu monenlaisia perinteitä. Kuva: Jaakko Peltomaa

Miten voi muistaa, milloin on pääsiäinen?

Pääsiäisen ajankohta vaihtelee 22. maaliskuuta ja 25. huhtikuuta välillä. Nyrkkisääntönä pääsiäissunnuntai on sinä sunnuntaina, joka on kevätpäiväntasausta seuraavan täyden kuun jälkeen. Tämäkään ei kuitenkaan ole tarkka sääntö. Kätevintä on siis vain katsoa