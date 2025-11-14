Paikallisuutiset

Ann Shashinika ja Lakshitha Sandaruwan (keskellä) olivat tehneet myyntiin srilankalaista ruokaa eli kotiseutunsa ruokaa. Kuva: Tanja Nuotio

Mistä löytyi perjantain alkuillan menoa ja meininkiä Kajaanissa? – opiskelijoiden luota tietysti

Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat näkyvät Kajaanissa ja Kainuussa yhä enemmän. Katso videolta, miten Sri Lankasta kotoisin oleva turismin opiskelija puhuu suomea.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Mistä löytyy menoa ja meininkiä Kajaanissa perjantaina alkuillasta?

Ainakin tänä perjantaina menoa löytyi Kajaanin ammattikorkeakoulun Fox-ravintolasta, jossa kansainväliset opiskelijat järjestivät messu- ja ruokaillan.

Opiskelija Gayani Gunasekara kertoi, että väkeä oli saapunut ainakin sadan verran.