Paikallisuutiset
Mistä löytyi perjantain alkuillan menoa ja meininkiä Kajaanissa? – opiskelijoiden luota tietysti
Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat näkyvät Kajaanissa ja Kainuussa yhä enemmän. Katso videolta, miten Sri Lankasta kotoisin oleva turismin opiskelija puhuu suomea.
Mistä löytyy menoa ja meininkiä Kajaanissa perjantaina alkuillasta?
Ainakin tänä perjantaina menoa löytyi Kajaanin ammattikorkeakoulun Fox-ravintolasta, jossa kansainväliset opiskelijat järjestivät messu- ja ruokaillan.
Opiskelija Gayani Gunasekara kertoi, että väkeä oli saapunut ainakin sadan verran.