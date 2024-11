Paikallisuutiset

Kajaanilainen maksaa kunnallisveroa keskimäärin noin 1 800 euroa per asukas vuodessa. Sillä pyöräytetään esimerkiksi 600 koululounasta. Kuva: Inka Hurskainen / Arkisto

Mitä kajaanilainen saa veroeuroillaan?

Kajaanin kaupunki kerää asukkailtaan kunnallisveroja tänä vuonna noin 65 miljoonaa euroa. Mitä kaupunkilainen saa verojensa vastineeksi kaupungilta? Pyysimme Kajaanin talousjohtaja Joni Partaselta konkreettisia esimerkkejä.

Marjukka Väisänen Kainuun Sanomat

Kunnallisvero on Joni Partasen mukaan kaikkein keskeisin kunnallisten palvelujen rahoituslähde.

Kajaanissa tulotaso on hieman valtakunnan tasoa alhaisempi, ja verotettava tulo per asukas, kun lasketaan vauvasta vaariin, on noin 20 000 euroa.

Siitä kunnallisveroa maksetaan keskimäärin noin 1 800 euroa