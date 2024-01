Koti-Kajaani

Teemme juttua ystävyydestä.

Miten löytää ystäviä? – vastaa Koti-Kajaanin ystävyyttä koskevaan kyselyyn

Vastaamalla anonyymiin kyselyyn pääset jakamaan ajatuksiasi ystävyydestä. Etsimme myös haastateltavia juttua varten. Teemme vastausten pohjalta Koti-Kajaaniin jutun, joka julkaistaan ystävänpäivänä.

Ystävänpäivänä juhlitaan erityisesti ystävyyttä. Sen lisäksi, että kyseessä on iloinen juhla, voi ystävänpäivä herättää haikeutta. Millaisia ajatuksia sinulla on ystävänpäivästä? Teemme juttua kavereista, ystävistä ja ystävien etsimisestä. Jos sinulla on tarina, jonka haluaisit ystäväsi kanssa kertoa, voit lähettää vinkin WhatsAppilla numeroon 050 9117 270.

Onko ystävien löytäminen sinusta helppoa, vai tuntuuko uusiin ihmisiin tutustuminen vaikealta? Löytyykö Kajaanista helposti kavereita?

Näistä asioista pääset kertomaan vastaamalla Koti-Kajaanin anonyymiin kyselyyn. Teemme vastausten pohjalta ystävyyttä ja kaverien etsimistä käsittelevän jutun, joka julkaistaan ystävänpäivänä.