Sami Sainio (vas.), Veikko Leinonen, Sara Saxholm ja Juho Hannikainen ovat pitkän linjan vaaralaisia. Koko vahvuudessaan yli parikymmenhenkinen esittävän taiteen ryhmä syntyi kymmenen vuotta sitten Kajaanin Harrastajateatterin kasvateista, jotka kävivät opiskelemassa taiteen ammattilaisiksi maakunnan ulkopuolella. Kuva: Inka Hurskainen

”Moni ihmettelee, miten saamme tämän pelaamaan” – Yli 20-henkinen Vaara-kollektiivi on toiminut 10 vuotta ilman taiteellista johtajaa

Kajaanilainen esittävän taiteen ryhmä on toteuttanut ensimmäisen vuosikymmenensä aikana 46 ensi-iltaa, joista 43 on ollut kantaesityksiä. ”Porukka on kasvanut siihen, että tehdään omaa juttua”, Vaara-kollektiivin tuottaja Veikko Leinonen sanoo.

Katja Mabrouk Kainuun Sanomat

Kymmenen vuotta sitten Kainuun Sanomissa esittäytyi uusi esittävän taiteen ryhmä, jonka tähtäimessä oli luoda ympärilleen uutta pelotonta energiaa.

Raatihuoneentorin kulmalla sijaitsevalle Generaattorille oli kerääntynyt parikymmenhenkinen joukko Kajaanin Harrastajateatterin kasvatteja, jotka olivat