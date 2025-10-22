Paikallisuutiset

Kajaanin ammattikorkeakoulun tapahtumassa osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan, tietoaan ja tarinoitaan. Gayani Gunasekaran mielestä tämänkaltaisia tapahtumia Kajaani tarvitsee. Kuva: David Ubani

Moni opiskelija haluaa kotiutua pysyvästi Kajaaniin – ”Tällaiset tapahtumat ovat todella tärkeitä”

Kajaanin ammattikorkeakoulun tapahtuma auttaa opiskelijoita luomaan kontakteja työnantajiin ja tutustumaan toisiinsa.

Kainuun Sanomat

Kajaanin ammattikorkeakoulun kansainväliset opiskelijat järjestävät ammattikorkeakoululla tapahtuman, jossa he esittelevät kulttuuritaustojaan ja taitojaan.

Kajaanista on tullut koti yhteisöille, jotka edustavat erilaisia kulttuureja eri maista, toteaa tapahtuman mediavastaava Gayani Gunasekara. Tapa

