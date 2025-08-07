Paikallisuutiset

”Monimuotoisuus on kaunista ja kauneus on monimuotoista” – Terhi Väyrynen puhuu kaikenlaisten kaunotarten puolesta

Suomussalmelaisjuuria omaava missikisaaja Terhi Väyrynen sanoo kauneuskilpailuiden olevan muutakin kuin ulkonäön arviointia.

Missiehdokas Terhi Väyrynen katsoo tulevaisuuteen avoimin mielin. Mielessä on käynyt esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai kauneusalaan liittyvä yrittäjyys. Kuva: Laura Hiltunen
Kainuun Sanomat

Missikisat ovat muutakin kuin pelkän ulkonäön esille tuomista, oivalsi niihin osallistunut kainuulaislähtöinen Terhi Väyrynen, 34. Hän sijoittui viime vuoden Miss Hot Rod -kilpailussa ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.

Lapsuutensa Suomussalmen Lapinkylässä viettänyt ja Kajaanissa asunut Väyrynen kert

