Kulttuuri
Mulkahaisen virnistävä karhu suuren kansainvälisen Comedy Wildlife -luontokuvakisan finaaliin
Sotkamolaisen luontokuvaajan Valtteri Mulkahaisen valokuva virnuilevasta karhusta pääsi englantilaisen Nikon Comedy Wildlife -luontokuvakisan finaaliin. Hän on osallistunut kisaan viidesti aiemmin, ja päässyt finaaliin neljä kertaa.
Finaalikuvan Mulkahainen otti Suomussalmella Martinselkosen eräkeskuksessa vuosi sitten kesäkuussa.
– Karhu irvisteli ja näytti, kuin se olisi ollut jo monesti mallina ja olisi tietoinen siitä, mitä oli tapahtumassa, Mulkahainen kertoo kuvaustilanteesta.
Mulkahainen laittoi kisaan kaiken kaikkiaan kol