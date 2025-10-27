Kulttuuri

Valtteri Mulkahainen kuvasi kameralle poseeraavan karhun Suomussalmlla Martinselkosen eräkeskuksessa. Kuva: Valtteri Mulkahainen

Mulkahaisen virnistävä karhu suuren kansainvälisen Comedy Wildlife -luontokuvakisan finaaliin

Sotkamolaisen luontokuvaajan Valtteri Mulkahaisen valokuva virnuilevasta karhusta pääsi englantilaisen Nikon Comedy Wildlife -luontokuvakisan finaaliin. Hän on osallistunut kisaan viidesti aiemmin, ja päässyt finaaliin neljä kertaa.

Finaalikuvan Mulkahainen otti Suomussalmella Martinselkosen eräkeskuksessa vuosi sitten kesäkuussa.

– Karhu irvisteli ja näytti, kuin se olisi ollut jo monesti mallina ja olisi tietoinen siitä, mitä oli tapahtumassa, Mulkahainen kertoo kuvaustilanteesta.

Mulkahainen laittoi kisaan kaiken kaikkiaan kol

