Musiikki ja luonto sopivat yhteen, toteaa Suomen luonnon päivän konsertissa esiintyvä Tuure Kilpeläinen
Luonto inspiroi kauneudellaan Sotkamossa sunnuntaina esiintyvää laulaja-lauluntekijää Tuure Kilpeläistä.
Tuure Kilpeläinen ja Reino Nordin esiintyvät Sotkamossa sunnuntaina Suomen luonnon päivän ilmaiskonsertissa, joka järjestetään Hiukan harjulla. Artistit pääsevät esiintymään Suomen luonnon päivään sopivalla tavalla luonnon helmassa.
Laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen kertoo, että yleensä hän on e