Laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläisen ja hänen yhtyeensä Kaihon Karavaanin tämän kesän päätöskeikka on Sotkamossa. Kuva: Pekka Keränen

Musiikki ja luonto sopivat yhteen, toteaa Suomen luonnon päivän konsertissa esiintyvä Tuure Kilpeläinen

Luonto inspiroi kauneudellaan Sotkamossa sunnuntaina esiintyvää laulaja-lauluntekijää Tuure Kilpeläistä.

Kainuun Sanomat

Tuure Kilpeläinen ja Reino Nordin esiintyvät Sotkamossa sunnuntaina Suomen luonnon päivän ilmaiskonsertissa, joka järjestetään Hiukan harjulla. Artistit pääsevät esiintymään Suomen luonnon päivään sopivalla tavalla luonnon helmassa.

Laulaja-lauluntekijä Tuure Kilpeläinen kertoo, että yleensä hän on e

