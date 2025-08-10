Paikallisuutiset
Musiikkia ja iloa riitti Kainuun maakuntajuhlassa – juhlassa myös palkittiin perhemyönteinen työpaikka, jolla on halua kehittyä
Työn ja perheen Kainuu -hankkeen projektipäällikkö Elina Kiviaho totesi, että perhemyönteisyys on työnantajalla valtti, jota tullaan tulevaisuudessa arvostamaan entistäkin enemmän työntekijöiden keskuudessa.
Kainuun maakuntajuhlaa vietettiin Sotkamossa sunnuntaina. Sotkamon kunnanvaltuuston puheenjohtaja Anne Lukkari toivotti kaikki tervetulleiksi Tenetin koulun juhlasaliin.
Ennen palkintojen jakoa Itäisen Suomen erityisedustaja, kauppaneuvos Harri Broman piti salissa juhlapuheen.
Hän totesi juhlapuheessa