Myös Kostamuksen lähistöllä odottaa väkeä rajan avautumista ‒ Orpo itärajasta Ylellä: rajasulkua ei voi purkaa

Jos raja aukeaa, turvapaikanhakijoiden tulon arvioidaan jatkuvan.

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Itärajan takana odottaa Petteri Orpon mukaan rajan avautumista tuhansia kolmansien maiden kansalaisia. Kuva: Jussi Pohjavirta

Hallitus pitää itärajan tilannetta erittäin vakavana ja huolestuttavana, totesi pääministeri Petteri Orpo (kok.) Ylen Ykkösaamussa lauantaina aamulla.

Orpon käsityksen mukaan itärajan takana on ihmisiä, joiden tarkoituksena on tulla laittomasti Suomeen. Kyse on tuhansista kolmansien maiden ihmisistä.