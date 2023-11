Paikallisuutiset

Myynnissä 1 200 neliön mökki tai huvila Oulujärven rannalla henkilölle, joka ei rakasta kurjuuden maksimointia ‒ Ruununtörmä etsii uutta omistajaa

Marjatta Kurvinen Kainuun Sanomat

Vaalassa Oulujärven rannalla on myynnissä kiinteistö, joka on ilmoituksen mukaan tarkoitettu ”Sinulle, joka et rakasta kurjuuden maksimointia ja haluat, että "mökkisi" herättää kateutta.”

Kyseinen ”mökki tai huvila” maksaa 995 000 euroa ja on 1 200 neliön suuruinen.

Kyseessä on Ruununtörmän kiinteistö