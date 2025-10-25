Paikallisuutiset

Näin toimii automaattinen melukamera – Äänekkään moporallin voisi poliisin mielestä saada kuriin muillakin keinoilla

Melukamera on käytössä jo monessa maassa. Jos Suomessa haluttaisiin saada kovaääniset ajoneuvot kiinni automaattisilla melukameroilla, tarvittaisiin merkittäviä lakimuutoksia.

Mopojen ja moottoripyörien aiheuttamasta melusta tulee poliisille jatkuvasti valituksia. Poliisin käytössä on melun mittaamiseksi niin sanottuja mopomittareita, joiden käyttö on kuitenkin hankalaa. Kuva: Kari Pitkänen
Teppo Kuittinen
Kainuun Sanomat

Moottoripyörien ja erityisesti mopojen aiheuttama meteli on jatkuva ongelma Suomen asutuskeskuksissa. Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta tuntee ongelman.

– Kun työskentelin paikallispoliisissa, kansalaisilta tuli kaikkein eniten soittoja meluavista mopoista ja moottoripyöristä, Katajisto muistelee.

