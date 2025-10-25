Paikallisuutiset
Näin toimii automaattinen melukamera – Äänekkään moporallin voisi poliisin mielestä saada kuriin muillakin keinoilla
Melukamera on käytössä jo monessa maassa. Jos Suomessa haluttaisiin saada kovaääniset ajoneuvot kiinni automaattisilla melukameroilla, tarvittaisiin merkittäviä lakimuutoksia.
Moottoripyörien ja erityisesti mopojen aiheuttama meteli on jatkuva ongelma Suomen asutuskeskuksissa. Tuomo Katajisto Poliisihallituksesta tuntee ongelman.
– Kun työskentelin paikallispoliisissa, kansalaisilta tuli kaikkein eniten soittoja meluavista mopoista ja moottoripyöristä, Katajisto muistelee.