Kotimaa

Näin työnhakijoita testataan – Suuri osa ihmisistä kuvittelee virheellisesti, että heidän paineensietokykynsä on huippuhyvä

Testaamisesta on tullut arkipäiväinen osa työnhakua, eivätkä kokeneet rekrytoijat haluaisi palata aikaan ennen testejä. Psykologiliiton asiantuntija sanoo, että työnhakijan on lähes mahdoton erottaa hyvää testiä huonosta. Kieltäytyminen tuskin parantaa asemia työnhaussa.

Raisa Korkki Kainuun Sanomat

Rekrytoijan pöydällä on sata työhakemusta. Hakijoista 85 on hyviä. Koska kaikkia heistä ei ole mahdollista haastatella, valinta saattaa perustua yksityiskohtiin, joilla ei ole mitään tekemistä työssä suoriutumisen kanssa. Valinta voi perustua esimerkiksi siihen, että yhden hakijan ansioluettelo on h