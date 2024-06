Koti-Kajaani

Tekoälyn kehitystrendit ja teknologiat vaikuttavat sekä kansallisiin että paikallisiin toimijoihin ja sitä kautta myös tulevan Kainuun tekoälyn tiekartan sisältöön.

Näkökulma: Mikä kumman tiekartta?

Koti-Kajaani

Moni elinkeinoelämää seuraava on voinut hyvin törmätä erilaisiin tiekarttoihin hankkeiden, yritysten tai julkisorganisaatioiden viestinnässä viime vuosina. Näin on saattanut tapahtua seuratessa vaikkapa Sitraa, Valtiovarainministeriötä, tai korkeakouluja. Tiekartta on määritelty esimerkiksi Sitran t