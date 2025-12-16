Kotimaa
Nettihuijarit eivät pidä joululomia: ”Kannattaa olla huolellinen mitä tilaa, mistä ja milloin”
Vuonna 2024 suomalaisilta yritettiin huijata yli 107 miljoonaa euroa. Verkkoavusteiset huijaukset ovat eniten kasvava rikollisala Euroopassa.
Joululahjojen ostaminen verkkokaupasta on nykyään helppoa, ja moni kainuulainen odottaakin postista pakettia saapuvaksi. Verkosta jouluostoksia tehdessä tai pakettia odotellessa on kuitenkin syytä olla tarkkana, sillä verkkohuijarit eivät pidä joululomia.
Rikoskomisario Kimmo Tuulenkari Kajaanin poli