Kotimaa

Kävimme läpi kaikki 11 uudenvuodenpuhetta, jotka Sauli Niinistö on pitänyt presidenttinä ennen maanantaina kuultavaa viimeistä kertaa. Niinistön kaksi ensimmäistä uudenvuodenpuhetta kuvattiin virka-asunto Mäntyniemen miljöössä. Sitten puhe siirtyi pidettäväksi presidentinlinnan työpöydän äärestä. Kuva: KIMMO BRANDT

Niinistön uudenvuodenpuheissa alkoi vuodesta 2015 korostua Suomen ankkuroituminen länteen – Muistatko nämä 11 puhetta: "Venäjä hyvin tietää, että..."

Presidentti Sauli Niinistö on puhunut kansalaisille joka uudenvuodenpäivä tammikuusta 2013 lähtien. Niinistö on sanoittanut Suomea, joka on eheä ja kestävä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikalla se varmistaa paikkansa osana ensin turhan heikoksi harmiteltua Eurooppaa ja sitten laajemmin länttä. Niinistö on varoittanut yli varojen elämisestä, kannustanut päättäjiä ja tavallisia ihmisiä rohkeuteen sekä muistuttanut yhä uudestaan ilmastonmuutoksesta.

Matti Posio Kainuun Sanomat

Katselin uudelleen kaikki Sauli Niinistön tähänastiset yksitoista uudenvuodenpuhetta tasavallan presidenttinä. Puheissa toistuivat tutut ajankohtaiset ja suomalaiskansalliset teemat, joista monet kehittyivät vuosi vuodelta melkoisen eheäksi retoriseksi kaareksi.

Yllätyksiäkin nousi esiin. Niistä suur