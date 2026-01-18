Kotimaa

Nissan Qashqai on omalaatuinen uutuusmalli – Lataus tulee bensapumpulta, mutta auto liikkuu sähköllä

Nissanin e-Power-ratkaisussa sähkö tehdään bensiinistä. Kulutuksen piti jäädä minimaaliseksi, mutta talvi sotki suunnitelmat. Qashqai paljastui valesähköautoksi.

Valmistaja puhuu Nissan Qashqaista crossover-mallina. Yhtä perustellusti sitä voi pitää keskikokoisena SUV-luokan perhemaasturina. Kuva: Kari Pitkänen
Kari Pitkänen
Nissan Qashqai -katumaasturi on yksi suomalaisten kestosuosikeista. Rekisterissä on noin 60 000 edellisten sukupolvien Qashqai-mallia 5- tai 7-paikkaisina versioina. Rekisteröintitilastoissa se on yleensä keikkunut kymmenen ostetuimman mallin joukossa.

Uudistuneella Qashqailla on kaikki eväät jatkaa

