Nissan Qashqai on omalaatuinen uutuusmalli – Lataus tulee bensapumpulta, mutta auto liikkuu sähköllä
Nissanin e-Power-ratkaisussa sähkö tehdään bensiinistä. Kulutuksen piti jäädä minimaaliseksi, mutta talvi sotki suunnitelmat. Qashqai paljastui valesähköautoksi.
Nissan Qashqai -katumaasturi on yksi suomalaisten kestosuosikeista. Rekisterissä on noin 60 000 edellisten sukupolvien Qashqai-mallia 5- tai 7-paikkaisina versioina. Rekisteröintitilastoissa se on yleensä keikkunut kymmenen ostetuimman mallin joukossa.
Uudistuneella Qashqailla on kaikki eväät jatkaa