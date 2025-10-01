Paikallisuutiset

Sotkamolainen Sanna Korhonen palkittiin Vuoden Saapasteko 2025 -palkinnolla. Kuva: Ronja Rusanen

”Nuoret arvostavat sitä, että heidän kanssaan ollaan” – sotkamolainen Sanna Korhonen nappasi Vuoden Saapasteko -palkinnon

Kainuu on vetovastuussa valtakunnallisesti auttavasta NettiSaappaasta. Sanna Korhonen palkittiin pitkästä ja ansioituneesta vapaaehtoistyöstä Saapas-toiminnassa Kajaanissa ja Sotkamossa.

Kainuun Sanomat

Sotkamolainen Sanna Korhonen on saanut Vuoden Saapasteko 2025 -tunnustuksen. Vuosittainen palkinto jaettiin Saapas-päivillä Nuorisokeskus Metsäkartanolla Rautavaaralla viikonloppuna.

Palkinto yllätti Korhosen täysin, siitä ei kerrottu mitään etukäteen.

– Kieltämättä tuli kyllä niin puskista kuin voi v

