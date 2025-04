Paikallisuutiset

Kajaanin uusi nuorisovaltuusto esittelyssä. Kuvassa Onni Pikkarainen, Heta Romppainen, Ella Toivonen, Aku Kuosmanen, Elizaveta Kazakova, Aada Elfving, Alina Korhonen, Lia Lopez Coba, Veera Pikkarainen, Petra Matikainen ja Helmi Ronkainen. Kaikkiaan Kajaanin nuorisovaltuustossa on 28 jäsentä. Kuva: Maria Hoppana

”Nuoret haluavat enemmän tapahtumia” – näihin asioihin uusi nuorisovaltuusto haluaa Kajaanissa vaikuttaa

Kajaanin nuorisovaltuustossa on ennätysmäärä uusia jäseniä. Heidän mielestään koululaisten pitäisi saada lisää tietoa nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.

Kajaanin nuorisovaltuustossa (nuva) on tällä toimikaudella kaikkiaan 28 nuorisovaltuutettua. Nuorisovaltuustossa on 20 uutta jäsentä, mikä on ennätysmäärä, kertoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Onni Pikkarainen.

Kajaanissa nuorisovaltuustoon voi hakea kahdeksannella luokalla. Pikkarainen on huomannu