Nuoret miehet kuljettajan apureina – Juna poimi lauantaina kyytiin matkalaisia Vuokatista ja Kontiomäeltä, katso kuvat
Vuokatista kyytiin nousi Seppo Korhonen. Hän oli ensimmäistä kertaa lättähattujunan kyydissä, vakka on matkustanut muuntyylisissä junissa useasti.
Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien eli PoRhan syysajelu toteutettiin lauantaina 18. lokakuuta reitillä Oulu–Kontiomäki–Vuokatti–Lamminniemi– Lahnaslampi–Kajaani–Oulu. Lämpötila oli lauantaina muutaman asteen plussan puolella ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Sää ja nostalgian aistiminen sai