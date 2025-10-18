Tapahtumajutut

Jaakko Pehkonen (vas.) ja Reino Elfving toimivat lauantaina tähystäjinä eli junan kuljettajan ”apusilminä”. Kuva: Hanna Turunen

Nuoret miehet kuljettajan apureina – Juna poimi lauantaina kyytiin matkalaisia Vuokatista ja Kontiomäeltä, katso kuvat

Vuokatista kyytiin nousi Seppo Korhonen. Hän oli ensimmäistä kertaa lättähattujunan kyydissä, vakka on matkustanut muuntyylisissä junissa useasti.

Pohjois-Suomen Rautatieharrastajien eli PoRhan syysajelu toteutettiin lauantaina 18. lokakuuta reitillä Oulu–Kontiomäki–Vuokatti–Lamminniemi– Lahnaslampi–Kajaani–Oulu. Lämpötila oli lauantaina muutaman asteen plussan puolella ja aurinko paistoi kirkkaalta taivaalta. Sää ja nostalgian aistiminen sai

