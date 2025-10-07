Paikallisuutiset

Nyt keskustellaan elokuvien tulevaisuudesta Kuhmossa — saako Pajakkakino jatkajan, vai loppuuko toiminta

Kuhmossa on tällä hetkellä puolenkymmentä yritystä vailla jatkajaa. Tarkkaa määrää on vaikea sanoa, koska tilanteet ovat erilaisia. Nyt voi ostaa vaikka kahvilan tai elokuvateatterin.

Ari Innilä asettelee juomia kaappiin. Kuva: Jarno Hiltunen
Kainuun Sanomat

Aivan Kuhmon keskustassa sijaitseva kahvila Retro ja elokuvateatteri Pajakkakino ovat myytävänä.

Uutta omistajaa vartovien yritysten todellista määrää on vaikea lonkalta heittää, sillä kaikki eivät tule kaupungin tietoon suoraan ja osa on niin sanotusti hiljaisessa myynnissä eli yrittäjä voi olla hal

